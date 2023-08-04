廬山溫泉區的麗來飯店旁崩落一角，樹木也都滑落，飯店地基疑遭掏空。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

廬山溫泉區的麗來飯店早已歇業，不過有派員留守。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

卡努颱風遠颺，不過南投縣仁愛鄉受颱風外圍環流及西南氣流增強影響，廬山山區雨量飆破500毫米，造成都達部落土石流，下游廬山溫泉區的麗來飯店因為大雨、泥流沖刷地基疑似被掏空，飯店已緊急疏散留守人員。

仁愛鄉長江子信表示，廬山溫泉區麗來飯店歇業中，不過都有派員工留守，該飯店受到大雨洪流沖刷，上午發現邊坡樹木也都滑落，遠遠望去飯店地基疑似被掏空，由於有危險，因此鄉公所緊急撤離4、5名留守的員工，擔心崩塌造成更大危害，仍持續觀察中。

江子信說，颱風外圍環流及西南氣流為仁愛山區帶來驚人雨量，鄉內部落聯外道路多處坍方、中斷，部落也傳出零星災情，所幸都沒有人受傷，已派遣機具及人員待命並搶修中。

南投縣府觀光處副處長林秀梅表示，廬山溫泉區因接連遭受2008年辛樂克風災及2009年莫拉克風災重創，縣府已於2011年8月4日公告「變更廬山風景特定區計畫(第二次通盤檢討)案」為行水區與保護區，而麗來溫泉飯店則早已經歇業至今，目前已經接受縣府安排申請前往福興溫泉區開業中。

林秀梅處長指出，縣府為協助廬山溫泉觀光產業復育發展，特別辦理埔里福興農場開發案，專案讓售廬山溫泉區業者易地重建，輔導旅宿業者轉型或歇業，麗來飯店確定有申請專案讓售改到福興溫泉區繼續營業。