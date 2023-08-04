三地開發4日公告今年上半年營收2.72億元，比去年同期的4.55億元，年減40.22％，上半年每股稅後虧損0.16元，等於第二季單季每股虧損達0.39元。

三地開發董事長鍾育霖表示，第二季虧損主要是無屋可賣，下半年則有一些成屋可供銷售，但要有大筆的進帳，得等到台南九份子的大樓明年底完工交屋，他說，該大樓總銷有20多億元。