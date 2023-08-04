中美晶第二季合併營收203.18億元，季減2.8％，年增0.24％，第二季稅後純益為24.32億元，季減1.5％，年增33.6％，第二季每股稅後純益達4.15元。
中美晶今年上半年累計合併營收為412.21億元，年增5.6％，上半年稅後純益為49.02億元，年增58.8％，累計今年上半年每股稅後純益為8.36元。以今年第二季及上半年財報表現來看，該公司不僅第二季營收創下歷史同期新高，上半年營收、稅後純益及每股稅後純益也都超越過去同期表現。
中美晶（5483）公布第二季財報，累計上半年營收、稅後淨利及每股獲利均超越過去同期表現，上半年每股稅後純益為8.36元。
中美晶第二季合併營收203.18億元，季減2.8％，年增0.24％，第二季稅後純益為24.32億元，季減1.5％，年增33.6％，第二季每股稅後純益達4.15元。
中美晶今年上半年累計合併營收為412.21億元，年增5.6％，上半年稅後純益為49.02億元，年增58.8％，累計今年上半年每股稅後純益為8.36元。以今年第二季及上半年財報表現來看，該公司不僅第二季營收創下歷史同期新高，上半年營收、稅後純益及每股稅後純益也都超越過去同期表現。
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