好萊塢導演溫子仁是馬來西亞華人，擅長拍攝恐怖題材，著名作品有《奪魂鋸》、《陰兒房》、《厲陰宅》、《水行俠》，近日他在《水行俠2》劇組中工作，卻突傳出病危送醫，溫子仁也親自說明身體情況，病床照公布後引來大批影迷關心。

由好萊塢男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）主演的電影《水行俠2》2022年1月已殺青，製作團隊正在後期特效製作中，預計會在2023年12月上映，導演溫子仁也投入後期製作中，不料昨（3）日溫子仁在Instagram限時動態發出虛弱病床照，並表示「這幾天幾夜非常艱難和可怕，你永遠不會想要半夜趕往急診室，並留在醫院治療」，接著他誇起醫院的醫療團隊，感謝這群人的技術，透露目前已經脫離危險期，正在好轉中。

Prayers up for James Wan 🙏 pic.twitter.com/3JxG2SvypF — Home of DCU (@homeofdcu) August 3, 2023

動態曝光後，許多影迷紛紛替他祈禱：「他是個被低估的優秀導演，早日康復」、「希望他能好起來」、「希望早點好起來」、「希望他一切都好」、「巴西影迷祝福你早日康復」，也有人好奇溫子仁究竟發生了什麼「有誰知道他怎麼了？」溫子仁2019年曾宣布與小10歲的德國、羅馬尼亞混血辣模英格麗畢蘇（Ingrid Bisu）訂婚，未婚妻曾在溫子仁指導的《鬼修女》中飾演過修道院修女一角，兩人已交往5年，於2019年完婚，妻子時常會陪伴溫子仁出席重要場合，除了在社群平台分享自己的生活日常，偶爾也會放出兩人貼文放閃，還不忘替溫子仁宣傳新片，相當支持丈夫事業。