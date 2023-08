天后李玟上個月5日逝世,享年48歲,1日在香港舉辦大殮火化儀式,不過卻未見到老公Bruce和2位繼女現身,隨後卻被粉絲發現他悄悄出現在火葬場,但在現場他卻遭到民眾包圍,還被粉絲痛罵。他事後接受港媒《南華早報》訪問表示,「I have 100 percent nothing to do with her death.(我與她的死百分之百無關。)」

不過不太懂中文的Bruce,當時不清楚粉絲對他怒罵的內容,至於粉絲的指控,他表示,「That was not very nice.(那不是很好。)」Bruce與李玟交往長達8年後,在2011年結婚,被問及這段20年的感情婚姻,他表示:「We have a 20 year relationship. No relationship is 100 percent perfect.(我們有20年的關係,沒有一段關係是百分百完美的。)」

對此,李玟的二姊李思林今日回應:「香港有言論自由。」被問及近況,二姊透露,「我的主要責任就是照顧好媽媽,沒有時間管人家說什麽。」