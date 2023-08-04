天后李玟上個月5日逝世，享年48歲，1日在香港舉辦大殮火化儀式，不過卻未見到老公Bruce和2位繼女現身，隨後卻被粉絲發現他悄悄出現在火葬場，但在現場他卻遭到民眾包圍，還被粉絲痛罵。他事後接受港媒《南華早報》訪問表示，「I have 100 percent nothing to do with her death.（我與她的死百分之百無關。）」

不過不太懂中文的Bruce，當時不清楚粉絲對他怒罵的內容，至於粉絲的指控，他表示，「That was not very nice.（那不是很好。）」Bruce與李玟交往長達8年後，在2011年結婚，被問及這段20年的感情婚姻，他表示：「We have a 20 year relationship. No relationship is 100 percent perfect.（我們有20年的關係，沒有一段關係是百分百完美的。）」

對此，李玟的二姊李思林今日回應：「香港有言論自由。」被問及近況，二姊透露，「我的主要責任就是照顧好媽媽，沒有時間管人家說什麽。」