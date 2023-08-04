近日有民眾在社群網站分享影片，指基隆市中正區某大型社區出現一對蒙面男女，衝進電梯行搶。警方證實確有此事，並表示這是6月分的事情，涉案的男女已依涉犯《刑法》強盜罪移送基隆地檢署偵辦。

警方透露，這件事情發生在今年6月上旬，林姓女子表示，她在回家時，準備走進社區電梯時，突見一男一女頭戴黑色面罩，尾隨進入。其中，蒙面女子按著電梯開關拖延時間，蒙面男子則是並手持電擊槍壓制林女不斷拉扯。

林女聲稱，她遭這對男女搶走內含新台幣5萬元的錢包，並多次遭蒙面男子的電擊槍電擊，並表示事發當下曾大聲呼救，「被電到差點死」。

警方在接獲林女報案後，隨即調閱周邊監視器畫面，發現蒙面男子原來是林女認識的吳姓網友。警方聲請拘票後，當天便在新北市淡水一帶，將涉案的吳男及鄭女帶回說明，並起獲相關的證物。警方詢後，將吳男及鄭女依涉犯《刑法》強盜罪移送基隆地檢署偵辦。

不過，對於林女聲稱遭搶新台幣5萬元部分，警方透露並未查獲實據，且林女似乎與吳男、鄭女等人原本就有間隙及糾紛。另外，吳男也聲稱已經犯案用的電擊槍拋入深谷，案情相關的疑點仍然很多，確切的事發原因，還有待檢警進一步的調查釐清。

基隆市警察局第二分局呼籲，勿對任何違法行為心存僥倖，警方對任何暴力滋事案件絕不寬貸，必定立即迅速處置、嚴正執法，展現警方打擊犯罪決心，維護本市安寧秩序。