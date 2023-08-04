國民黨總統參選人侯友宜（中）到義民廟參拜同時拜訪民進黨大老林光華（左）。（邱立雅攝）

國民黨總統參選人侯友宜（右）到義民廟參拜後跟新竹縣長楊文科一起吃客家點心牛汶水。（邱立雅攝）

國民黨總統參選人侯友宜4日下午前往新竹縣新埔義民廟參拜，並與綠營大佬林光華碰面寒暄，兩人還緊拉著手不放。不過林光華稍早已表示身為民進黨創黨元老，支持賴清德無庸置疑，侯友宜此番來訪很有勇氣，但侯也是「所有作（總統）夢的，還沒來過的。」

侯友宜抵達義民廟前，林光華表示，媒體把侯友宜稱為侯老3，這時來義民廟拜訪，充滿勇氣。且所有作夢的人都來過義民廟了，就侯友宜還沒來。先前馬英九、賴清德、朱立倫、柯文哲都來過很多趟了，身為義民廟董事長，出面接待來賓是應有的禮貌。

立委林為洲則在一旁表示，侯友宜到義民廟參拜，是侯辦致電提出，他協助與廟方聯繫安排。

林光華表示，義民廟是真正台灣忠烈祠，他不認為侯友宜是來拔樁，因為自己也只有1票，且自己不是大佬，是「太老」，朱立倫、柯文哲來了N次以上，但侯從來沒有來過，若說侯有多重視客家？恐怕人家會質疑。

侯友宜抵達義民廟後，隨即到辦公室與林光華碰面，兩人還緊拉住雙手，展現深厚情誼。侯友宜說兩人是多年好朋友，許久未見，林光華從過去當立委到縣長，一直是他尊敬的長者，替百姓做很多事，對新竹縣的進步與發展貢獻良多。

侯友宜此行被外界視為到綠營根據地拔樁，被問到與林光華握手算拔樁成功嗎？侯友宜笑說自己與林光華是老朋友，是來敘舊，未來會一起打拚，做出好成績，就像楊文科實實在在做事，沒有顏色、不分你我，為這塊土地打拚。