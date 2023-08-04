金門烏坵鄉前鄉長蔡燕明於去（2022）年底五合一地方選舉當選鄉長，惟因個人因素辭職，經縣府核准自今年6月28日起生效，並於同日核派前觀光協會總幹事徐鴻義代理烏坵鄉長。金門選委會於7月10日發布補選及候選人登記公告，8月2日至8月4日受理鄉長補選候選人登記，總計有陳志璿及蔡金照2人辦理登記，並定於9月16日舉行投票。

據了解，無黨籍的前烏坵鄉長蔡燕明涉犯虛偽陪選案，今年5月18日經金門地方法院宣判，認定蔡燕明涉犯公職人員選舉罷免法期約不正利益罪，處有期徒刑3年2月，併科罰金200萬元，褫奪公權4年。

金門選委會指出，烏坵鄉前鄉長蔡燕明於去年底金門縣五合一地方選舉當選鄉長，惟因個人因素辭職，經金門縣政府核准自今年6月28日起生效，該會委員於7月10日發布補選公告及候選人登記公告，於8月2日至8月4日受理候選人登記，受理地點為烏坵鄉公所（烏坵鄉大坵村1號）及金門縣選舉委員會（金城鎮民生路60號），候選人應繳納之保證金為新台幣12萬元。

金門選委會表示，此次鄉長補選登記期間，共計有2位參選人陳志璿及蔡金照辦理登記，定於9月16日（星期六）舉行投票。