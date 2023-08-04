南韓連日高溫飆破38度，數百名參加世界童軍大會的與會者出現中暑症狀，緊急就醫。

世界童子軍大會（World Scout Jamboree）目前正在南韓舉行，來自世界各地155個國家、超過4.3萬人共襄盛舉，不過適逢北半球夏季酷暑，炎熱難耐，自本周二（1日）開幕以來，已傳出超過700人中暑，引發各界批評。總統尹錫悅緊急下令，撥款69億升級營地設備，包括「無限供應」的冷氣巴士，希望能平息輿論。

根據CNN、路透社、《衛報》4日報導，南韓連日飆高溫，部分地區一度突破攝氏38度，當局已發布4年來最高等級的高溫警告。與此同時，第25屆世界童軍大會卻剛好在全羅北道臨海的新萬金營地（Saemangeum）進行，當地地勢空曠，缺乏遮蔽物，與會者在烈日曝曬下進行活動，苦不堪言。

全羅北道的新萬金營地（Saemangeum）是一片海埔新生地，地勢空曠，缺乏遮蔭。（圖／美聯社）

光是昨日一天內，就有將近1500人被送往現場設置的小型醫院，其中138人出現與高溫相關的病症，另有250人身上起紅疹、386人遭到蚊蟲叮咬。開幕4天來，累計中暑人數超過700人，現場也傳出設備簡陋陽春、伙食供應不足、缺乏遮蔭等問題，讓各國父母氣急敗壞，紛紛湧入主辦方的臉書，要求取消活動。

其中一人提到，會場沒有提供帳篷和吊床，他的兒子被迫席地而睡；另一人則抱怨，會場沒有食物，無法為孩子們遮擋陽光，「我的荷包為這場混亂付出了沉重代價。」

世界童子軍大會1日起在南韓舉行，不巧遇上熱浪來襲，不少與會者叫苦連天。

隨著問題一一曝光，總統尹錫悅緊急下令撥款69億韓圓（約新台幣1.67億元），向營地「無限量」調派大型冷氣巴士，讓與會者有地方可以避暑；同時也要出動冷藏卡車，提供飲用冰水、冰袋、鹽錠，發放防曬用品，並下令主辦單位提升伙食品質，「即刻解決」所有問題。

南韓上月中旬爆發連日豪雨，導致地下道淹水、41人逃生不及慘遭溺斃，洪災當頭卻傳出官員跑去打高爾夫，尹錫悅領導的政府因此飽受批評。時隔半個月再發生大規模中暑事件，國內不少聲浪指責，政府早該為高溫做好準備。