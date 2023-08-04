南韓連日高溫飆破38度，數百名參加世界童軍大會的與會者出現中暑症狀，緊急就醫。

世界童子軍大會（World Scout Jamboree）目前正在南韓舉行，來自世界各地155個國家、超過4.3萬人共襄盛舉，不過適逢北半球夏季酷暑，炎熱難耐，自本周二（1日）開幕以來，已傳出超過700人中暑，引發各界批評。總統尹錫悅緊急下令，撥款69億升級營地設備，包括「無限供應」的冷氣巴士，希望能平息輿論。

根據CNN、路透社、《衛報》4日報導，南韓連日飆高溫，部分地區一度突破攝氏38度，當局已發布4年來最高等級的高溫警告。與此同時，第25屆世界童軍大會卻剛好在全羅北道臨海的新萬金營地（Saemangeum）進行，當地地勢空曠，缺乏遮蔽物，與會者在烈日曝曬下進行活動，苦不堪言。

全羅北道的新萬金營地（Saemangeum）是一片海埔新生地，地勢空曠，缺乏遮蔭。（圖／美聯社）
全羅北道的新萬金營地（Saemangeum）是一片海埔新生地，地勢空曠，缺乏遮蔭。（圖／美聯社）

光是昨日一天內，就有將近1500人被送往現場設置的小型醫院，其中138人出現與高溫相關的病症，另有250人身上起紅疹、386人遭到蚊蟲叮咬。開幕4天來，累計中暑人數超過700人，現場也傳出設備簡陋陽春、伙食供應不足、缺乏遮蔭等問題，讓各國父母氣急敗壞，紛紛湧入主辦方的臉書，要求取消活動。

其中一人提到，會場沒有提供帳篷和吊床，他的兒子被迫席地而睡；另一人則抱怨，會場沒有食物，無法為孩子們遮擋陽光，「我的荷包為這場混亂付出了沉重代價。」

世界童子軍大會1日起在南韓舉行，不巧遇上熱浪來襲，不少與會者叫苦連天。

隨著問題一一曝光，總統尹錫悅緊急下令撥款69億韓圓（約新台幣1.67億元），向營地「無限量」調派大型冷氣巴士，讓與會者有地方可以避暑；同時也要出動冷藏卡車，提供飲用冰水、冰袋、鹽錠，發放防曬用品，並下令主辦單位提升伙食品質，「即刻解決」所有問題。

南韓上月中旬爆發連日豪雨，導致地下道淹水、41人逃生不及慘遭溺斃，洪災當頭卻傳出官員跑去打高爾夫，尹錫悅領導的政府因此飽受批評。時隔半個月再發生大規模中暑事件，國內不少聲浪指責，政府早該為高溫做好準備。

文章來源：South Korea spends millions to rescue World Scout Jamboree amid scorching heatwave
文章來源：Hundreds of teenagers are falling ill from heat wave at World Scout Jamboree in South Korea
文章來源：South Korea scrambles to ensure safety of scout jamboree in heatwave

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