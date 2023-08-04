此外，閎康今日也同步公布上半年財報，上半年營收為23.55億元，年增32.03％，毛利率37.93％，上半年稅後純益3.58億元，上半年每股稅後純益5.81元，較去年同期EPS 3.68元相比，成長57.88％。而第二季單季每股稅後純益3.35元，較去年同期1.64元相比，完全擺脫疫情封控的陰霾，第二季獲利較去年同期大幅成長104.27％。

該公司也指出，近日隨著人工智慧技術的迅速發展，CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）先進封裝產能需求急劇上升，主因AI晶片需具備高頻寬、低延遲、低功耗等特性，相較於製程微縮，CoWoS封裝技術為AI晶片提供了一個高效、高性能和高度集成的解決方案，使得CoWoS產能嚴重吃緊。然隨著CoWoS技術的推進，系統複雜性急劇增加，進一步推高了FA（故障分析）的需求。