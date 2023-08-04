路透引述知情人士報導相關訊息，該發言人證實。TikTok在印尼擁有1.25億月活用戶，與歐洲用戶數量相當。諮詢公司Momentum Works的資料顯示，印尼去年的電子商務交易額接近520億美元，其中5％的交易在TikTok上完成，主要是透過直播。
支付牌照將使 TikTok 能夠從交易費用中受益，並使其更直接與東南亞電子商務巨頭Sea的Shopee和阿里巴巴的Lazada競爭。
此前，TikTok CEO周受資在6月份宣布，TikTok將在印尼和東南亞其他地區投資數十億美元。
TikTok一名發言人4日證實，該公司正與印尼央行進行早期商談，尋求獲得在該國的支付牌照。該發言人稱，牌照「將有利於TikTok平台上的本地創作者和賣家」。此舉也將進一步推進該公司在這個主要市場的電商雄心。
路透引述知情人士報導相關訊息，該發言人證實。TikTok在印尼擁有1.25億月活用戶，與歐洲用戶數量相當。諮詢公司Momentum Works的資料顯示，印尼去年的電子商務交易額接近520億美元，其中5％的交易在TikTok上完成，主要是透過直播。
支付牌照將使 TikTok 能夠從交易費用中受益，並使其更直接與東南亞電子商務巨頭Sea的Shopee和阿里巴巴的Lazada競爭。
此前，TikTok CEO周受資在6月份宣布，TikTok將在印尼和東南亞其他地區投資數十億美元。
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