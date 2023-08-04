有些人動靜皆宜，待人處事有分寸，因此在人際交往中常能左右逢源，不過知名運勢網站《摘星工廠》點名3星座最怕閒著，總是靜不下心來，導致人際關係受到考驗。

▍雙子座

雙子座在人群中總喜歡出風頭，就怕沒人注意到自己，所以動不動就高談闊論，很少能耐心聽進別人的談話，面對討論也經常毫不客氣地插話，或是將話題岔開，自顧自地滔滔不絕，難免讓人覺得失禮、不懂尊重他人。

▍牡羊座

牡羊座個性豪爽、做事乾脆，在人群中很難靜得下來，常常主導話題，狂刷存在感，不懂得當個安靜的聽眾。談正經事的時候也經常衝動下定論，欠缺全盤考量；與人意見不合時，甚至會提高嗓門，急著統籌一切，很難讓人信服。

▍獅子座

獅子座是天生的領導者，無論何時何地總是鬥志昂然，展現滿滿的活力，不過有時候太愛表現，什麼事情都搶著發言，甚至被人指出缺點時，第一時間不是虛心接受，而是大聲辯駁，導致人際關係容易出現危機。