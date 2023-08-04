北市成功市場改建因施工問題，原預計2024年完工卻要拖到2026年，審計部報告指出，成功市場改建工程因為設計成果審查未周妥，才致多次流標，要求北市府改善，北市市場處表示，會加強溝通協調，減少工程變更設計及工期展延情形。

審計報告指出，成功市場改建工程，設計成果審查未臻周妥，工程採購多次流標，且未考量服務對象需求致須辦理變更設計及耽延計畫期程，請北市府檢討改善。

審計報告提到，成功市場改建2019年5月20日決標、同年7月29日開工，期間經2度追加預算，經費達11億餘元，但施工卻未注意停車場車道出入口設計與中繼市場部分區域重疊，也未妥善考量工程改建工期長、須經攤商兩階段安置及搬遷等，妥適訂定合理工程預算及物價指數條款，歷經6次招標始決標，嚴重影響市場改建執行期程。

對於耽延工程執行期程7.5個月且增加建造經費部分，市場處表示，調整工法是為減輕攤商對營業安全疑慮，由上往下施作，會加強溝通協調，減少工程變更設計及工期展延情形。

而針對成功市場攤商對於半地下化的疑慮，市場處也說，成功市場改建參考國內外經驗，地面層規畫作為綠地廣場使用，針對攤商訴求，將持續雙向溝通及不定期派員管理稽查，預定成功市場改建於2026年4月完工。