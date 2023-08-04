柬埔寨華文媒體「柬中時報」今天報導，柬國警方偵破K他命粉末走私案，共查獲789公斤K他命，並逮補6名台灣籍嫌犯。警方表示，這是柬國今年最大宗K他命走私案。

根據「柬中時報」，柬埔寨肅毒局表示，6名嫌犯分別為安某（31歲）、段某（46歲）、陳某（37歲）、曾某（34歲）、廖某（26歲）和蔡某（35歲），並稱陳某為幕後毒梟。

肅毒局表示，該局接獲情報後，進行為期4個月調查，最終在施亞努省和首都金邊破獲該販毒集團。

柬埔寨警方7月1日晚間突襲位於施亞努市第三分區的一間山上別墅，逮捕2名嫌犯，查獲789.78公斤K他命。同日上午，警方突襲位於金邊的一間住宅，逮捕其餘4名嫌犯。

肅毒局指出，這批毒品是從金三角走私至柬埔寨，計劃運往台灣。警方在接獲情報後展開調查，成功偵破柬國今年最大宗K他命走私案。

根據肅毒局，6名嫌犯已被押往金邊初級法院，接受審訊。