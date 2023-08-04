面板大廠友達驚爆無預警裁員，將關閉台南C5D、C6C廠。台南市政府今(4日)表示，友達產能調降以來影響台南廠勞工200人，此次優離方案對象為產線閒置相關100名人員，其中有2人不接受公司方案；市長黃偉哲指示，以關懷維護勞工權益為優先，勞工局長王鑫基也表示，將主動關懷不接受優離方案的勞工之權益，後續將適時提供必要協助。

據《工商時報》報導，友達考量終端需求及長期供需量縮影響，公司基於彈性規畫的營運策略，並以布局市場新技術及高值化商品需求為主，經審慎評估後，將關閉台南C5D、C6C廠。有員工指出，已經半年沒有訂單了，「面板產業很慘」，估計這波裁員至少100至200人跑不掉。

台南市政府今發布新聞稿，友達台南廠人資柯先生向勞工局指出，台南廠僱有勞工總人數500人，自年初產能調降以來台南廠受影響的勞工有200人，從今年3月至7月，已啟動為期5個月的媒合計劃，公司尊重員工意願，協助安排媒合至其他廠區任職有數十人，產線雖未生產，但機台仍須運轉，所以有30名員工留置不動。

柯先生表示，本次優離方案之對象為產線閒置相關人員100人，8月3日與勞工協商，有98人樂於接受公司所提之優惠方案，勞資雙方合意終止勞動契約，其中有2人不接受，公司目前先將其安置於原廠，之後再協商是否可安置其他廠區服務。

南市勞工局局長王鑫基表示，對於不同意接受友達公司所提之優離方案之勞工朋友，勞工局將主動關懷其勞動權益，後續並將適時提供必要之協助。