同時，地中海線每20呎櫃線上漲1.73％至1,529美元，唯歐洲線下跌2.87％至947美元。業界表示，歐洲線8月1日喊漲，是今年以來首次，由於出貨情況不如預期，無法支撐漲勢，首周現貨市場運價隨即修正。

不論航商或是貨代業者都認為，目前需求不是很旺，但美國線貨量又比歐洲線好，加上航商持續抽艙，Sea-Intelligence觀察到6月底跨太平洋空白航行活動急遽升高，與美國線現貨市場運價漲勢存在明顯的相關性，航商都希望維持合理運價。

但新增運力持續下水，仍是市場最大變數，6月新增運力達30萬TEU創單月新高，市場傳出，部分航商小船換大船或大小船一起跑美國線，頓時新增運力都可能擾亂運價策略運作。

根據SCFI 4日報價，上海到美東每40呎櫃運價3,013美元，上漲160美元、周漲5.61％；到美西每40呎櫃運價2,002美元，上漲59美元、周漲3.04％。

上海到歐洲每20呎櫃運價947美元，下跌28美元、周跌2.87％；到地中海每20呎櫃運價1,529美元，上漲26美元、周漲1.72％。