《醫療事故預防及爭議處理法》明年元旦上路，衛福部2日預告9項子法草案，但預告期僅30天，讓醫界團體感到有些倉促。醫師公會全國聯合會表示，由於子法牽涉許多實施細節，但衛福部只給大家30天表示意見，各界都希望能面面兼顧，既然要做就要做好，讓民眾感覺真的不一樣。

衛福部本月2日預告《醫預法》9項子法草案，包括「醫療事故預防及爭議處理法施行細則」、「醫事專業諮詢作業辦法」、「醫療爭議評析作業辦法」、「醫療機構之醫療事故關懷小組組成及應遵行事項」、「醫療爭議調解會運作辦法」、「醫療爭議調解案件通報辦法」、「重大醫療事故通報及處理辦法」、「醫療事故專案小組設置辦法」及「醫療事故民眾自主通報辦法」草案。

《醫預法》去年6月三讀通過後，原訂今年初頒布子法，卻拖到8月才公布，預告期僅30天。醫師公會全聯會醫事法規委員會召委吳欣席表示「有點遺憾」，這段時間衛福部並未找全聯會討論，醫界紛紛詢問「子法何時出爐」，大家都沒有答案，直到8月2日看到公文才知道。

吳欣席認為，主管機關研擬法規至少1、2年時間，但本次預告9項子法草案只給大家30天時間提意見，且子法主要是實施細節，全聯會希望面面兼顧，因此盡量找所有相關團體一起。全聯會已發文給各縣市醫師公會、醫院及診所相關協會及法律相關協會，預計2周後收集各界意見，28日討論彙整各界意見，趕在預告期滿前行文給衛福部。

《醫預法》主要原則包括：建立醫療事故自主通報系統、醫療機構須設醫療事故關懷小組、由地方衛生局設立調解委員會、第三方單位提供醫事專業諮詢等。消基會前董事長黃怡騰表示，近年一值提倡「醫療除罪化」概念，未來以專法處理醫療糾紛或爭議，可避免醫病雙方走入訴訟，但醫病資訊不對等問題長期被詬病，例如病人不易取得病歷、內容充滿專業術語等，新法是否能讓醫療進步，或是可能放大不當執業的空間？仍有待未來觀察。