59歲男星陳為民過去有過一段婚姻，與前妻育有一個兒子，兩人離婚後前妻帶著兒子移民加拿大，在多年後前妻傳出罹癌，他才有機會跟兒子團聚。去年8月陳為民在臉書分享一張嫩嬰照，瞬間獲得大票藝人好友和全網祝賀，他也被恭喜升格當阿公；怎料，事隔一年陳為民無奈吐真相，否認自己當阿公。

去年8月28日陳為民在臉書上傳一張嫩嬰照，寫下「爸：我們家又多了個人，我覺得長的超像你，本來你該取名的......你自己去看囉！」；沒想到底下瞬間湧入大票網友留言祝賀，恭喜他升格阿公，還有不少藝人、名人等一排藍勾勾替他「添孫」喜事高興。

陳為民去年在臉書曬出一張嫩嬰照，被以為升格當阿公了。（圖／摘自陳為民臉書）

不過，原來照片中的嫩嬰並非陳為民的孫子，據《鏡週刊》報導，陳為民時隔一年親自闢謠，萌娃非兒子陳鉞與女友所生，只是自己私生活向來低調，第一時間被這樣報導感到莫名其妙，但他也懶得回應；而照片中的嫩嬰是姪子生的小孩，其實去年他有在留言串中回應，「我弟兒子的小孩」，卻沒被注意到，才變成一場烏龍。

據悉，陳為民曾在節目上分享與前妻的故事，兩人當年結婚度蜜月後，就遭到女方疏遠，雖然生下兒子陳鉞，但婚姻僅維持5、6年便告吹，前妻也帶兒子移民加拿大；多年後前妻罹癌，陳為民義不容辭飛奔加拿大照顧，才放下心結。