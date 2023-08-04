為應對中國對電動車用電池關鍵原料的壟斷趨勢，日本政府已開始在與非洲國家合作，共同構建電動車用電池關鍵礦產供應鏈。今年內日本將與尚比亞、剛果民主共和國和納米比亞3國分別開展鈷鎳等電池關鍵礦產聯合勘探。

《日經中文網》指出，中國近幾年大幅增加非洲的礦業投資，尤其是針對車用電池需要的較稀有關鍵礦藏，為應對可能發生的重要礦物短缺問題，日本政府將通過進口來源地的多元化來加強經濟安全保障。

報導說，日本能源和金屬礦物資源機構（JOGMEC）將在近期與尚比亞簽署備忘錄，同時具體落實已與剛果民主共和國與納米比亞簽署的備忘錄的工作計劃。

日本經濟産業相西村康稔表示，將在近日訪問上述3國，以及安哥拉和馬達加斯加，屆時將完成多項備忘錄簽署。

報導指出，雖然日本能源和金屬礦物資源機構在尚比亞等3國開展活動，但目前尚無日資企業進入重要礦物的礦山開發領域。日本將在政府主導下推動風險較高、需要鉅額資金的礦産資源開發，以吸引民間投資。

日本能源和金屬礦物資源機構將在尚比亞透過遙感技術與衛星圖像分析在礦山區域啟動聯合勘探，除了屬於原先設定的鈷和銅之外，將再納入鎳礦項目。此外，日本將召開推動礦山投資的政府和企業的會議，預計將邀請日産、阪和興業等日資企業參與。

另外，在剛果民主共和國將擴大銅和鋰的勘探，日本的國際協力機構（JICA）協助下正在當地建設遙感探勘基地，日本能源和金屬礦物資源機構等將進行技術指導，並在當地的培養人才。

報導表示，隨著實現去碳化社會的蓄電池需求增加，鈷和鎳等礦物重要性正在提高。目前剛果民主共和國佔世界鈷供應量的70%。

報導特別指出，日本政府和企業採取聯合行動，主要是考慮到中國的動向。因為中國企業以剛果民主共和國為中心展開了大規模投資，在重要礦産的精煉方面迅速提高了份額。