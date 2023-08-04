來自日本的豐田開心自己的作品可以在日本播出。（牽猴子提供）

朱軒洋劇中飾演飾演處男乩童。（牽猴子提供）

由蔡淑臻、朱軒洋主演的台灣醫療喜劇影集《村裡來了個暴走女外科》即將在日本電視台首播，蔡淑臻示興奮不已表示：「當初在參與這部戲時，我就非常希望能夠進軍日本市場。現在終於實現了，感覺真的太棒了，這難道就是所謂的吸引力法則嗎？」

在台灣首播時，她常收到觀眾們感動的回饋，甚至常常讀到熱淚盈眶，希望這部影集在日本播出後，也能受到日本觀眾的喜愛，「希望日本觀眾能多多留言，最好是把Instagram訊息塞爆，可以用日文留言喔！」

飾演處男乩童的男主角朱軒洋則希望未來能有更多的作品跟大家見面，更期待能有機會與日本戲劇進行合作。飾演住院醫師阿鬼的風田則坦言對於在日本播出有點擔心：「我一直跟家人分享有關《暴走女外科》的事情，終於可以給他們看了！好興奮！但我的家人和朋友都沒有看過我演戲，『有點害怕他們會覺得我演技不好』。」

風田在演出期間為了能兼顧節目拍攝，就算腸絞痛依然抱病演出，希望能讓家鄉的親友看見他努力的成果，展現不同的面貌。《村裡來了個暴走女外科》將於8月9日在日本電視台Home Drama Channel首播，隨後在8月28日於U-NEXT播出。