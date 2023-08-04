國民黨總統參選人侯友宜4日前往新埔義民廟並拜訪義民廟董事長林光華，新竹縣長楊文科、立委林為洲、林思銘、義民財團董事長黃茂實、以及地方仕紳、嘉義同鄉會鄉親均到場陪同參拜。

雖被外界視為到綠營陣地拔樁，但侯友宜解釋因為新竹縣是客家文化所在地，新北市也有67萬客家族群，也是全國客家族群第2多的縣市，新北市在推動客語以及文化資產甚至很多客家族群聚落不遺餘力，會跟新竹縣長楊文科、桃園市長張善政為推動客家文化併肩作戰。

此次到義民廟，侯友宜希望大家要顧這片土地、團結台灣所有族群，用客家硬頸精神盡忠報國，他在參拜時希望義民爺給他力量，在台海兩岸不穩定的時刻，應該要和平穩定現狀，這才是人民要過的生活。

侯友宜表示，出訪日本時，政界都在問他台海局勢與危機，和平、戰爭要選擇什麼？他認為台灣要做好充分的準備，透過對話、溝通、降低衝突，維持和平穩定的兩岸，並不斷深化台灣的自由與民主，最重要的是大家一起團結向前行。

不過被問及不統不獨，與蔡英文總統的維持現狀有何不同？侯友宜強調，世界都把台灣當成最危險的地方，日本的每個人都關心台海危機，如今是兵兇戰危，所謂維持現狀是維持和平穩定的現狀，他要堅持民主自由、反對台獨、反對一國兩制，加強自我防衛能力的提升，降低兩岸衝突，要對話、要交流，這才是維持現狀。