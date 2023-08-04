佐倉園區內有1座逾50年的日治火葬場與煙囪建物，文化局發現確有「歷史脈絡」列冊追蹤。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市公所前晚3日晚上召開說明會，讓市民了解佐倉運動公園發展。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

佐倉公園附近里民與住戶，仍希望能將火葬場遷移，以利地方發展。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

日本時代就是墳場的花蓮市佐倉公墓分成3區，耗時長達30年，經安奉、遷葬，A區現已清空，B、C區使用年限也將屆滿，市公所規劃轉型運動公園，不過園區內有1座逾50年的日治火葬場與煙囪建物，文化局發現確有「歷史脈絡」列冊追蹤，但地方居民反彈，對於原地保留或異地保存，市公所與文化局仍在研擬妥適方案，以利佐倉公園後續規劃。

花蓮市佐倉公園佔地廣達地13.2公頃，其中A區面積9.7公頃最大，市公所陸續進行清空後，進行環境景觀綠美化，現有不少運動賽事道場舉辦，另外，B、C區遷葬正公告遷移中。

市長魏嘉彥表示，市公所為讓市民了解「佐倉公園」未來發展，邀當地里民與住戶出席座談會，構想是打造兼具環保、運動、休閒、教育、生態和藝術、防災等功能的行政中心，還有一處全民運動館。

市代會主席李振瑋也說，佐倉運動公園打造「多功能聯合辦公行政中心」，坪數可達4000多坪，能有效市區的行政單位集合在此，也可解決市中心部分停車空間、塞車等問題。

不過，園區內有一座火葬場與高聳突兀煙囪，地方居民盼能移除並消除民眾心理因素後，花蓮市國慶里長林群上說，日前召開里民大會，近400位出席里民壓倒性反對，還高舉「拆」字牌，怒喊「拆掉日治火葬場」，要政府積極開發佐倉運動公園，增加里民休閒活動空間。

文化局文資科長黃用斌受訪表示，有收到里民反對聯署書，之前由審議小組表決決議暫停審議，也請專家學者調查後，認為火葬場與煙囪的確有「歷史脈絡」，建請列入歷史建物文資規範保存。

不過，黃用斌說，一但啟動文資法保護範圍，火葬場相關設施必須依法保存，但文資所有權人市公所能就佐倉公園整體規範，提出現地保留或異地保存建議方案，因此本案暫列入追蹤，尚未啟動登錄文資審查程序，也請市公所能提出新的證據，火葬場成立的年代與相關考究資料，以利後續審議程序。

縣議員傅國淵則提出，火葬場早年處理先人遺體，當地土壤是否變化、火葬焚燒煙囪成份為何，建議市公所都能查明釐清，也有利遷移考量依據。

魏嘉彥說，市公所會積極爭取更多經費活化佐倉，盼里民心聲能讓文化局列入重要依據，至於火葬場設施不論是異地保存或是拆遷，都會予以尊重，並符合市民共同期待。