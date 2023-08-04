基隆地方法院首件由國民法官參與審理的案件4日宣判，22歲高姓男子酒駕撞死52歲路人肇事逃逸一案，經6名國民法官及3位職業法官組成的合議庭，將高男依酒駕致死、肇事逃逸合併判處9年有期徒刑。

這個案件發生在今年1月，高男酒後於凌晨5時許，駕車行經基隆市中正路，撞死路人後，隨即駕車逃逸，並將車輛棄置於停車場回家，直到下午4時許才投案。由於本案適用元旦上路的《國民法官法》，基隆地院7月31日由院、檢、辯三方，一起選出6位國民法官與4位備位國民法官，進行3天的案件審理。

4日下午基隆地院宣判，合議庭認為，高男酒駕肇事後，否認犯行，並未賠償被害人家屬，依《刑法》第185條之3酒駕致死罪，判處高男7年有期徒刑。在肇事逃逸部分，合議庭認為事發後朋友曾勸高男回到現場協助被害人，高男置之不理，且故意不回家，而且躲到別的地方，犯後態度不佳，判處高男4年有期徒刑。

照理來說高男應合併執行11年有期徒刑，但合議庭審酌高男年紀尚輕，希望給他一個自新的機會，因此合併應執行9年有期徒刑。

合議庭法官王福康表示，國民法官來自社會不同的職業及階層，在審理過程中有較多、較廣的討論角度，他認為國民參與司法案件審理，將會對司法有正面的影響。

參與審理案件的國民法官也指出，參與案件審理後，才發覺案件的審理如同拼圖，透過證據及檢辯雙方的論證中，還原案件的原貌，也希望民眾能夠積極參與國民法官案件。

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