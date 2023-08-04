吃一顆肉圓要花多少錢才合理？一名網友日前去彰化肉圓名店「阿三肉圓」用餐，發現菜單上竟然有肉圓一顆要價110元，讓他氣得狂飆三字經，並批評店內用餐環境，未料，貼文一出，出現許多在地饕客反嗆，「外地人別來擠了好嗎」、「說不好吃的是懂個X」。

原PO在PTT八卦板以「X您X彰化一顆肉圓110？？？」為題發文，並上傳彰化知名肉圓店「阿三肉圓」的菜單照，大顆的干貝肉圓要110元，小顆的香菇蛋肉圓則是55元，讓他覺得無法接受。他指出，業者雖然有提供發票，但沒有冷氣，用餐環境他也不滿意，「排隊等了20分鐘，這一顆號稱大肉圓要110欸！誰再說南部又老又窮是鄉下！」

對此，網友紛紛留言回應，「你可以不要干貝」、「是不會看包什麼料嗎，見獵心喜喔」、「阿三真的好吃，110想吃還吃不到」。另外，也有許多在地網友力挺，「阿三好吃啊，外地人別來擠了好嘛」、「你可以不要吃干貝的啊…還有說不好吃的人是懂個X肉圓」、「這間當地人都推薦，當地人不會去吃干貝的，點的大部分都觀光客」。

事實上，阿三肉圓已有37年歷史，曾一顆僅賣15元，但隨著物價飆漲，一路從30元、45元、50元調整價格，今年4月漲為55元，業者張耀仁受訪時曾表示，雞肉、豬肉、蛋、麵粉、地瓜粉等原物料漲太兇，光是豬肉每台斤從70元漲到百元，麵粉漲幅也超過30％，「真的壓力很大，已經撐很久，不得不漲價」。