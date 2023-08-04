貿聯-KY指出，7月營收回神，主要是因為整體出貨量恢復。就各產品線的概況言之，相較於6月，在工業用線束部分，資本設備客戶出現了少量的急單、電器用線束部分則因有新品推出，整體出貨量繼續增長，車用線束整體的出貨量也算穩定，另資訊用線束部分，儘管周邊設備客戶的出貨量保持低位，但高效能運算客戶的出貨量已開始增加。