貿聯-KY指出，7月營收回神，主要是因為整體出貨量恢復。就各產品線的概況言之，相較於6月，在工業用線束部分，資本設備客戶出現了少量的急單、電器用線束部分則因有新品推出，整體出貨量繼續增長，車用線束整體的出貨量也算穩定，另資訊用線束部分，儘管周邊設備客戶的出貨量保持低位，但高效能運算客戶的出貨量已開始增加。
整體出貨量恢復 貿聯-KY 7月營收回溫
貿聯-KY（3665）因工業用線束資本設備客戶出現了少量的急單，電器用線束：由於新產品的推出，整體出貨量繼續增長，帶動7月營收回溫，單月營收以44.58億元表現雖仍較去年同期的49.53億元下滑9.99％，惟月增率則已出現回升，相較於6月的42.75億元，呈月增4.16％，且順利寫下今年次高，另累計合併營收301.28億元幾乎與去年同期的306.29億元追平，年減率為1.64％。
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