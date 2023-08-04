為落實減塑，8月1日起，全國擴大禁用生物可分解塑膠（PLA）免洗餐具，超商、百貨公司、速食店等八大場所等將禁用，違者將依廢棄物清理法處1,200元至6,000元罰鍰。入口網站「Yahoo奇摩」2日起針對「超商百貨速食店8月1日起『擴大禁用免洗餐具』，你現在有自備餐具的習慣嗎？」進行網路民調，截至今天（4日）晚上6點，有40.9%的網友表示，沒有自備餐具的習慣；29.6%表示偶爾才會自備。

「Yahoo奇摩」2日起針對「超商百貨速食店8月1日起『擴大禁用免洗餐具』，你現在有自備餐具的習慣嗎？」進行網路民調，截至4日晚間6點，已有6300名網友投票。40.9%的網友表示「無，沒有自備習慣」；29.6%網友表示「有，偶爾才會自備」；19.4%表示「有，每天都會自備」；4.1%表示「無，不會在外用餐」；6.0%不知道/沒意見。

該民調也問到：「請問您目前是否會自備飲料杯購買手搖飲？」有33.7%網友表示「無，沒有自備習慣」；27.5%網友表示「有，偶爾才會自備」；16.4%表示「無，不喝手搖飲」；15.5%網友表示「有，每次都會自備」；6.9%不知道/沒意見。