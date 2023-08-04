2艘分屬海巡與消防局的救生艇，經多次救援嘗試後，總算將2名受困民眾接駁上救生艇。（海巡提供／許逸民澎湖傳真）

岸巡鎖港站小組長呂誌豪上士還冒險攜帶救生衣涉水100公尺，走到外礁救援。（警消提供／許逸民澎湖傳真）

離島澎湖受颱風外圍環流及西南風影響，這兩天都有超強西南風。但還是有業者只顧賺錢不顧遊客安危，竟然在這種天候風浪下，帶著遊客玩SUP，結果4名教練也自身難保，被風浪帶往外海無法返回岸邊，最後驚動海巡與消防局聯手，調動船舶和救生艇才安全救回。

澎湖縣消防局表示，9名操作SUP人員中，共有4名年輕民眾受傷，意識均清醒，除1人頭部撕裂傷和臀部擦傷外，主要都是手腳多處擦傷，均送往三軍總醫院澎湖分院就醫。

海巡鎖港安檢所是下午3時10分接獲SUP立槳業者報案，有8艘SUP立槳共9人（4名教練及5名遊客），於鎖港與烏坎間海域因風浪過大，無法划回岸邊請求協助，於是通報海巡署第十三巡防區指揮部，派遣海巡巡艇前往救援。

澎湖海巡隊獲悉後，隨即派遣線上巡弋之10091及10087艇前往搜救，並同步調派10038艇提早出勤協助救援，第七岸巡隊派遣兵力前往岸際預置準備救援，同時協調鎖港港區船舶「安和順」趕往實施救援，其中有2人已自行游泳上岸，另5人則由「安」船於鎖港外海順利救至船上，尚有2人（1名教練及1名遊客）則奮力游到航行指示燈塔礁石區待援受困。

澎湖縣政府消防局則遲至下午3時40分才接獲民眾報案，出動第一大隊、澎南及馬公分隊共計4車1艇9人前往馬公市興仁里369炭烤前海域，由大隊長陳正宜負責指揮搶救，並於下午4時03分駛往事故海域救援。

由於2人受因在北側燈塔處因水深較淺，又正逢退潮期，水位過淺，經10091艇施放小艇及消防局小艇一度都難以靠近，岸巡鎖港站小組長呂誌豪上士還冒險攜帶救生衣涉水100公尺，走到外礁救援。經多次嘗試後，總算在16時22分順利將2名受困民眾分別接駁上消防局及第八海巡隊救生艇，送往鎖港碼頭上岸。

據了解，受到卡努颱風外圍環流及西南風影響，中央氣象局甚至發佈強風特報，指澎湖縣有9-10級陣風，因此澎湖海域這兩天風浪都不小，離島的交通船今天大多停駛不說，包括吉貝海上活動業者，早在昨天就已風浪過大為由，宣布取消今日海上活動，殊料還是有業者冒險，害遊客與自身教練陷入險境。