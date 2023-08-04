第十一屆海峽青年節集中活動將於近日在福建福州舉辦，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（4日）發布「答記者問」稱，將於8月5日至13日在福建福州舉辦，預計集中活動期間赴福州參會人數將達1400人。十年來累計吸引3萬多名兩岸青年參與，包含1.7萬名台灣青年，其中「首來族」達50％以上

朱鳳蓮表示，為進一步促進兩岸青年加強交流，同心同行、攜手打拚，由大陸國務院台辦、全國青聯、福建省人民政府主辦的第十一屆海峽青年節集中活動，將於8月5日至13日在福建福州舉辦。集中活動期間將舉辦海峽青年節峰會、第七屆兩岸大學生領袖營、兩岸青年營地聯歡活動、海峽氣象青年匯、「好年華．聚福州」2023年閩青年人才研學營、2023年海峽兩岸舞大賽等活動。

朱鳳蓮表示，本屆海峽青年節以「挺膺擔當．共創福祉」為主題，鼓勵兩岸青年不負時代、攜手並進，共同創造中華民族綿長福祉。全年開展35項活動，涵蓋數位經濟、鄉村振興、人才交流、氣象環保、非遺傳承、實習就業、創新創業等眾多領域。

朱鳳蓮表示，首場活動於5月啓動，迄今已舉辦8項活動，近1000名台灣青年參與，全年參加海峽青年節台青將超過3000人，預計集中活動期間赴福州參會人數達1400人。

朱鳳蓮表示，本屆海峽青年節參與度更高，覆蓋面更廣，力求辦成充滿活力的兩岸青年嘉年華及數位化、平台化、標準化的高水平活動，展現兩岸青年融合發展的光明前景；積極探索兩岸青年深度融入發展新格局新路徑，加快推動福建打造台胞台企登陸第一家園、建設兩岸融合發展示範區。

朱鳳蓮表示，海峽青年節自2013年創辦以來，始終扎根、服務、造福兩岸青年，為助推福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區發揮了重要作用。

朱鳳蓮表示，十年來累計舉辦265項兩岸青年交流活動，吸引3萬多名兩岸青年參與，包含1.7萬名台灣青年。其中「首來族」達50％以上。兩岸青年通過海峽青年節平台攜手同心、厚植情誼，共謀發展，共話未來，共創兩岸青年融合發展新格局。