看好摺疊型態快速邁向主流，台灣三星宣布全新Galaxy Z Fold5｜Z Flip5正式在台上市，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，台灣三星今年上半年高階市占創下2015年來的新高，顯見三星的高階創新符合市場需求，也看好下半年因各大廠新品上市、電信業者投資轉趨積極，樂觀看待下半年手機市場。

全球摺疊手機市場蓬勃發展，Counterpoint Research預估，2027年摺疊手機出貨量將超過1億支，佔高階市場近四成；其消費者研究同時指出，現今智慧型手機用戶欲購買新機時，28％極有可能選擇摺疊機款，而三星更是首選品牌。台灣三星電子持續引領摺疊智慧型手機市場，2020至2022年間，摺疊機銷售量成長超過15倍。

陳啓蒙表示，三星商城第一小時整體Z系列預購量為前代同期的1.7倍，Z Flip5更達前代同期的2倍以上。今年Z系列整體銷售目標為前代的1.2倍以上。兩款摺疊機之使用者年齡，Fold系列以多工、生產力為主打，多為25~39歲；Flip系列則相對年輕，約介於19~30歲間。

陳啓蒙表示，台灣三星訂定2025年前「3個3」目標，Z系列滲透率於高階市場滲透率約15％，盼2025年前達到滲透率30％，三星自有官方通路銷售佔整體銷售通路達30％，單機售價600美元以上銷額市佔，從目前約20％成長至30％。

承襲三星多年摺疊的精實工藝，Galaxy Z Fold5｜Z Flip5外觀再升級，採用嶄新設計Flex Hinge轉軸結構，不只整體機身更平整，亦能有效分散外部衝擊；此外，機身側邊與轉軸外蓋採用強韌的Armor鋁合金材質，輔以高強度康寧Gorilla® Glass Victus® 2，兩款裝置均擁有IPX8等級認證防水，打造全方位超高防護標準。

效能方面，雙機搭載高通Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器，在系統運算、圖像處理及操作指令等方面皆擁有極速頂尖效能，體驗更甚以往。此外，全新Galaxy Z系列融入消費前材料（鋁、玻璃）、再生塑料（海廢、水桶、寶特瓶）製成手機元件，包裝全數使用回收紙材，體現三星「Everyday Sustainability」企業方針，訴求淨零碳排，積極響應地球永續發展。

Galaxy Z Fold5配備Dynamic AMOLED 2X 6.2吋封面螢幕和7.6吋內頁螢幕，隱形的螢幕下鏡頭2.0（UDC），讓實際可視面積更寬闊；同時支援光線追蹤技術及120Hz畫面更新率，為消費者打造更沉浸的視覺享受以及最佳瀏覽體驗。Galaxy Z Flip5 搭載封面螢幕尺寸由上代1.9吋放大至3.4吋，創造更寬闊視野的嶄新體驗。使用者在封面螢幕上即可操作Google Map、YouTube等常見應用程式，並新增支援鍵盤功能，在封面螢幕即時打字回LINE，輕鬆以收摺狀態迅速處理更多日常事務。

台灣三星同步推出多元實用的個性化配件，包括順應永續理念全系列新推出的「純素皮革保護殼」，製作原料無添加任何動物皮革，真正落實環境友善。Galaxy Z Fold5推出「薄型保護殼」，隨附的S Pen採用更扁平的輕薄設計，嵌入保護殼更合手；延續好評再推出「立架式保護殼」，除了可根據使用情境支撐站立、提供最佳免手持視角，更新增指環帶設計，手拿也能避免掉落，同時兼顧潮流、功能及安全性。至於Galaxy Z Flip5則推出「主題式感應保護殼」以及多款主題感應卡，將卡片放置感應槽，即可輕鬆為手機添加主題全彩動畫，展現自我潮流風格。