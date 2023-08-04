沙烏地阿拉伯預計明後兩天（8月5日、6日）在第2大城吉達（Jeddah）舉辦烏克蘭和平峰會，預計會有美國、日本、印尼、埃及、墨西哥、智利、尚比亞、印度、巴西等30多國參加。德國一名官員透露，有樂觀跡象顯示中方將參與這場重要的峰會。

路透社報導，這名德國政府官員表示，中方可能用某種方式參與吉達峰會，但目前還不清楚北京當局會用何種形式與會。

這名官員也說，吉達峰會目的在於「整合」檯面上已知的各項和平計畫，異中求同；此外，會中也將讓「南方世界」（Global South）各國與基輔展開更密切的對話。

美國《華爾街日報》此前已報導，歐美官員透露，中國大陸國家主席習近平可能派遣歐亞事務特別代表李輝參與吉達峰會。李輝在今年5月已代表中國赴烏克蘭、俄羅斯等國訪問。

克里姆林宮發言人培斯科夫日前表示，俄方必將關注吉達峰會，但必須先了解峰會目標和討論內容。烏克蘭已直接表明不歡迎俄羅斯出席吉達峰會。

俄羅斯在去年2月24日正式向烏克蘭展開「特殊軍事行動」，至周五（4日）已527天。這場二戰以來歐洲最大規模陸戰牽動全球政經局勢甚鉅，由於北京對於莫斯科具有影響力，國際社會也把中方視為任何和平解決方案裡的關鍵角色。