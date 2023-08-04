韓國繼上月21日首爾地鐵新林站發生隨機砍人的凶案後，3日晚，京畿道城南市盆唐區書峴洞百貨公司再次發生無差別行凶事件，鑒於治安形勢嚴峻，韓國警方史上首次宣布「啟動特別治安行動」。

韓聯社報導，韓國警察廳長尹熙根4日對全民發表緊急談話，宣布啟動嚴打窮凶極惡犯罪分子的「特別治安行動」直到民眾不再恐慌。在認定常規治安活動無法有力震懾違法犯罪時，警察廳長有權根據自由裁量集中部署警力和裝備，實施「特別治安行動」。

尹熙根表示，對於疑似攜帶凶器的可疑人員將依法依規實施檢查盤問。尹熙根指示一線警察積極使用槍支、電擊槍等執法手段，當場制伏暴力行凶的犯罪分子。對於開槍制止犯罪的警察積極適用盡職免責制度。

韓國警方將在全國各地247處人員密集的廣場、地鐵站、百貨店等場所重點部署1.2萬多巡察警力。全境13個一級行政區的警察廳將有99名全副武裝的特警隊員（SWAT）嚴陣以待，隨時馳援鎮暴現場。

3日晚，韓國京畿道城南市書峴站發生隨機砍人事件，疑犯行凶前開車駛入人行道撞上行人，襲擊事件導致14人受傷，其中12人重傷，2人輕傷。有5人被撞傷，9人被刀刺傷。崔姓男疑犯後來被警方逮捕。事件發生後，韓網上還出現多個殺人預告，鬧得人心惶惶。

3日發生隨機傷人案後，4日再次傳出持刀襲擊事件。韓國大田市一間高中教室內有一名教師被刺傷，韓媒指疑犯其後落網。全案仍待調查釐清。

此前，7月21日下午2時許，一名30多歲的男性A某在首爾地鐵新林站4號出口附近的商業街小巷等地揮舞凶器，造成1人身亡，3人受傷。包括遇害的20多歲男性在內，受害人員均為男性。