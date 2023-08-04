2024總統大選，國民黨內亂頻傳，鴻海創辦人郭台銘也成藍營隱憂，有媒體引述黨內人士消息稱，「不分區名單」是跟地方議長整合的好辦法。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯表示，依過去選舉經驗，不分區立委名單對於選情有5個百分點的影響，把派系利益當成不分區立委的標準，對整體國民黨的形象和選票都會有所損傷。她也力挺黨中央，不要因為派系壓力而妥協，不分區名單若能符合「國民黨支持者願意投」、「中間、年輕選民認同」的人，也能拉抬投票率，對總統、立委選情都有所助益。

據《民視新聞》報導，彰化縣議長謝典林退黨後，沒有引發退黨潮，傳出是黨主席朱立倫一一致電給挺郭派穩住情勢，有黨內人士分析，不分區立委名單會是整合各地挺郭議長的好方法。

徐巧芯今( 4 日)在政論節目《大新聞大爆卦》斷言，把不分區立委當成籌碼「沒有用」，而且這樣放話，把派系利益當成不分區立委的標準，對整體國民黨的形象和選票都會有所損傷。

徐巧芯表示，從歷次選舉來看，不分區立委名單對整體選情有影響5%的功能，對於關鍵選區非常重要，2020年國民黨整體選情並不樂觀，台北市有一個選區選情55波、陷入膠著，原都認為是藍略大於綠，但在提名完不分區立委名單之後，內參民調就出現落後。徐巧芯強調，不分區對全國選舉有5%的影響力，但在選情五五波的選區裡面，5%就是全部，只有贏跟輸、輸1個百分點也是輸。

徐巧芯主張，不分區名單不是去看派系，是看「國民黨支持者最想投誰」，名單裡第一是要能鞏固基本盤，第二是對於中間選民、年輕選民有開拓性；也就是一定要有國民黨支持者會想投的人選，和中間、年輕選民認為是好的立委人選，提的好就加5個百分點，提不好就少5個百分點，這差很多欸，與其說小雞跟誰如何，真正關鍵的是不分區立委名單。

徐巧芯強調，她不認為、不支持、不贊同，因為用侯友宜當成情緒勒索的籌碼，去談不分區的條件，不分區的安全名單還是要有大家共同喜歡的人選，讓選民有投票的熱情，因為國民黨小雞們最擔心的不是民調高低，而是最後的投票率，如果政黨票可以成為藍營選民投票的動力，對總統、立委選情都大有助益，期待黨主席朱立倫能提出漂亮的好名單，也絕對力挺黨中央，不要因為派系壓力而妥協。