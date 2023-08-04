顏曉筠為演出受害狀態塗了許多紅色糖漿，竟吸引昆蟲靠近。（民視提供）

藝人翁家明在民視八點檔《市井豪門》中，智商退化成小孩的謝文良，角色變得可愛又搞笑，然而即將播出的劇情卻讓他淚崩，因為劇中女兒顏曉筠遇害倒臥血泊中，被他發現趕緊送醫，但因為智商已退化，無法做出應變，只能聲聲呼喚女兒，相當心酸。

正式開拍時，翁家明看到顏曉筠躺在濕冷的柏油路上，加上傷妝太逼真，讓他忍不住當場淚崩，真情流露說：「你怎麼流這麼多血，我看了好可怕，你可不可以醒來跟我講話。」翁家明一邊摸她的頭一邊說，一旁的蘇晏霈看了也頻頻掉淚，全場屏氣凝神看翁家明一氣呵成的演出，等到導演喊卡後，蘇晏霈忍不住對翁家明說「這場太感動了，眼淚完全止不住」。

整場戲要全程昏迷的顏曉筠，因為身上塗了紅色糖漿竟吸引許多昆蟲。而整場戲顏曉筠可以感受到爸爸對她的愛，拍攝過程只能一直憋著不能讓眼淚流出，甚至要把那些親情呼喊的話當成背景音，來讓自己眼淚止住。