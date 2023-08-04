嘉義縣阿里山鄉今停班、停課，阿里山國家森林遊樂區配合休園，雖中央氣象局上午已解除卡努海上颱風警報，受颱風外圍環流及西南風影響，阿里山遊樂區仍有間歇性豪雨發生，林業及自然保育署嘉義分署將於明5日一早投入人力完成園區巡查及整備，如天候條件無達休園標準，預定明天中午1點恢復開園。
不過，林業署嘉義分署也特別提醒，雨後山區土石含水量高，易有落石及坍方，呼籲遊客暫時勿前往山區步道，以維自身安全。
嘉義縣阿里山鄉今停班、停課，阿里山國家森林遊樂區配合休園，雖中央氣象局上午已解除卡努海上颱風警報，受颱風外圍環流及西南風影響，阿里山遊樂區仍有間歇性豪雨發生，林業及自然保育署嘉義分署將於明5日一早投入人力完成園區巡查及整備，如天候條件無達休園標準，預定明天中午1點恢復開園。
不過，林業署嘉義分署也特別提醒，雨後山區土石含水量高，易有落石及坍方，呼籲遊客暫時勿前往山區步道，以維自身安全。
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