韓國男團「UP10TION」出身的李歡喜與李東烈，在今年參加選秀節目《BOYS PLANET》，深受粉絲的喜愛，2人將進行首次亞洲巡迴，海外首站就獻給了台灣，將於9月舉行2場粉絲演唱會，此次也是他們出道8年第一次來台，不僅台灣粉絲等待已久，他們也是非常期待。

李歡喜、李東烈也透露，目前正在為了這次活動，密切進行舞台的練習，還會安排許多特別的表演，精心準備了給台灣粉絲的Fan Song，請大家敬請期待。這次除了豐富的音樂表演外，更準備了高規格LIVE BAND，請來資歷豐富的樂手們，誓言要帶給粉絲一場不同以往的音樂盛宴。

「2023 LEE HWAN HEE x LEE DONG YEOL SPECIAL EVENT IN TAIPEI」將於9月2、3日在台北Westar舉辦，門票將於8月6日下午15：06啟售，更多詳情請上主辦單位趣韓國臉書粉絲專頁查詢。