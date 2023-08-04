該公司表示，雖然目前急單效應較上半年有所減緩，但部分地區需求已逐漸緩步回升，惟整體市場環境存有變數，仍宜謹慎觀察之。長科預估第三季合併營收介於 27.3 億元到 29.0 億元之間。
長華科7月營收9.72億元 月增3.4％
長華科技（6548）今（4）日公告今年7月合併營收為9.72億元，較上月成長3.4％，較去年同期下滑25.2％，累計今年前7月合併營收為67.94億元，比去年同期減少22％。
長華科技（6548）今（4）日公告今年7月合併營收為9.72億元，較上月成長3.4％，較去年同期下滑25.2％，累計今年前7月合併營收為67.94億元，比去年同期減少22％。
該公司表示，雖然目前急單效應較上半年有所減緩，但部分地區需求已逐漸緩步回升，惟整體市場環境存有變數，仍宜謹慎觀察之。長科預估第三季合併營收介於 27.3 億元到 29.0 億元之間。
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