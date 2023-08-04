文平嫂今天舉辦生日活動，現場不收花籃、禮物，改以代金認購文平嫂老來伴麵做公益，幫助台中的弱勢團體。（張亦惠攝）

中部地區知名資深廣播人莊文平的老婆「文平嫂」4日舉辦生日感恩會，文平嫂80歲晉身百萬流量網紅，並自創「文平嫂的灶咖」品牌推出「老來伴麵」，生日會不只將賓客的心意化為公益，還弘揚孝道，連市長盧秀燕都讚文平嫂是女性、市民的典範。

生日會現場將重溫百萬流量3支短影音，並傳遞孝道理念，莊文平說，自己1962年高農畢業後因大學聯考成績不理想，出社會打拚，當時富永藥房的章錦立老闆栽培他，甚至在他到正聲廣播電台工作時塞了150元給他，自己銘記在心，今天特地邀請章錦立夫婦到場，與文平嫂一起跪下幫老闆夫婦洗腳，感念兩位的知遇之恩、長輩提攜之愛，也宣揚中華傳統孝道文化。

文平嫂廚藝精湛，她常說「家庭的幸福美滿建立在餐桌上」，長年以來照顧家庭、包辦各種宴客料理，雖然辛苦，卻也帶來大家的讚賞、喜愛，如今不僅打造了個人品牌，還成了百萬網紅，文平嫂則說，年紀不是阻礙，要實踐活到老學到老的精神。

台中市長盧秀燕等人都到現場祝賀，生日活動不收花籃，改以代金認購文平嫂老來伴麵做公益，幫助台中的弱勢團體。盧秀燕說，文平兄、嫂落實環保，請大家不要送花、送東西，以採購拌麵捐給弱勢取代，把對文平嫂的祝福化為愛心，非常有意義。

盧秀燕說，文平嫂是她看過最傳奇的女性，80歲才爆紅，影片破百萬點閱，為大家立下人生永遠不嫌晚，要越活越精彩、越活越紅的典範。盧秀燕也現場宣布，因文平嫂是女性、市民的典範，聘請她為市政顧問。