據大陸三峽集團消息，中國海拔最高風電場——西藏措美哲古風電場，首批5台單機容量3.6兆瓦風力發電機組成功併網，有效提高風電資源利用效率，同時打破了「高原風能不具有開發價值」的認知誤區。
《快科技》報導，西藏措美哲古風電場位於喜馬拉雅山北麓的山南市措美縣哲古鎮，風機群建設在海拔5000米至5200米之間，總裝機72.6兆瓦。
據三峽集團措美哲古風電場負責人王亮介紹，二期專案全部採用單機容量3兆瓦以上的機型，其中最大單機容量3.6兆瓦，可有效提高當地風資源利用效率，打破了「高原風能有氣無力、不具有開發價值」的認知誤區。
報導說，這款3.6兆瓦風機葉輪直徑達160米，風機輪轂中心距地面90米，具有高海拔適應性、防紫外線、防雷、耐低溫、抗覆冰等技術特點，能夠在嚴苛的自然環境下長期穩定運行。
哲古風電場創造了世界高原風電建設奇跡，全面建成投產後，年上網電量超過2億千瓦小時。
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