南投仁愛鄉被列為保護區的廬山溫泉區一間麗來飯店地基疑遭大雨沖刷掏空，岌岌可危。（民眾提供）

受到豪大雨影響，埔里鎮大湳里守城橋下午傳出橋面下陷緊急封橋情況。（南投縣政府提供）

受卡努颱風外圍環流影響，雨彈重創南投仁愛與信義山區，仁愛鄉4日上午緊急宣布停班停課，經全面挺進救災，縣府緊急撤離危險地區65人，目前幸運無人傷亡或受困，但有一組3名登山客失聯仍在聯繫中；縣長許淑華下午也宣布仁愛鄉5日停止上班、上課；總計這場風災造成仁愛鄉2360戶停電，台電挺進山區搶修中。

南投縣原本3日根據氣象預報，宣布全縣正常上班正常上課，但4日凌晨起山區持續下起豪大雨，滾滾泥流竄入住家並導致仁愛鄉多處道路坍方中斷，仁愛鄉上午7點多緊急宣布停止上班上課。

傳出各地坍方與泥流災情中，仁愛鄉內12年前已經改為保護區的廬山溫泉區，有一間歇業多年的麗來飯店地基疑似遭掏空，建築物岌岌可危，隨時有崩落危險，縣府緊急前往監測，強調目前通往廬山溫泉道路都中斷，呼籲民眾不要前往該區，以策安全。

至於該溫泉區飯店，觀光處副處長林秀梅明確指出，廬山溫泉區因接連遭受2008年辛樂克風災及2009年莫拉克風災重創，縣府已於2011年8月4日公告「變更廬山風景特定區計畫（第二次通盤檢討）案」為行水區與保護區，而麗來溫泉飯店則早已經歇業至今，目前已經接受縣府安排申請前往福興溫泉區營業。

南投縣消防局統計，截至4日晚間為止，卡努颱風並未造成南投縣有人傷亡或受困，但仁愛鄉南豐、親愛、春陽、精英村及埔里鎮蜈蚣、福興里因已提升為土石流紅色警戒區，危險地區，已撤離65人；另在觀光客勸導疏散部分，信義鄉東埔溫泉區進行預防性撤離10人，仁愛鄉部分則已經全部撤離。

另登山客聯繫部分，已申請入山民眾共4件26人，已連絡上的有3件、23人，目前仍有1件3人尚未聯絡上，縣府仍持續連繫中。

受到豪大雨影響，埔里鎮大湳里守城橋傳出橋面下陷，縣府緊急封閉該橋樑禁止通行，縣長許淑華4日下午並前往現場了解，發現主要是因河道中的淤泥及樹枝雜草未清理，導致水流直接衝擊到橋墩而導致橋面下陷，當場示落實疏濬工作，縣府也請水利署第三河川局協助，疏濬完成前該橋會持續封閉，提醒民眾進出及車輛改道行駛，注意安全。

許淑華表示，埔里、信義多處列土石流黃色警戒，經和信義鄉長全志堅聯繫，目前前往東埔坍方道路已搶通，尚無災情，全縣災情還是以仁愛鄉為主，多處列土石流紅色警戒，相當危險。

許淑華早上就和仁愛鄉長江子信不斷聯繫，已知目前仁愛鄉人員撤離及安置順利，並無傷亡傳出，但因雨勢不斷，投89線多處坍方交通中斷無法上山勘災，目前僅能持續保持聯繫並提供支援，她並指示「以開通受阻斷的主要幹道為第一優先。」

目前因受土石流坍方影響導致受損或中斷道路包括台14甲線4.5K、18.7K處、台14線83K路樹倒塌、合作部落往屯原方向、仁愛國中旁道路、廬山部落92K＋200路樹倒塌，還有投89線6.8K、16.8K、31.8K、37K、44K、48K、53k處；投83線（霧社至萬豐）1K、3.5K、4K、7K處；投85線（平靜）2.5、5.5、7.5K處；投71線（武界）15.9K處，其他部落中的農路亦有多處中斷，還有埔里鎮台14線61.5K、墘溪路38號等處中斷，大㓓里守城橋守成橋橋面下陷等，縣府目前正進行道路搶修中。