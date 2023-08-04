受卡努颱風外圍環流影響，雨彈重創南投仁愛與信義山區，仁愛鄉4日上午緊急宣布停班停課，經全面挺進救災，縣府緊急撤離危險地區65人，目前幸運無人傷亡或受困，但有一組3名登山客失聯仍在聯繫中；縣長許淑華下午也宣布仁愛鄉5日停止上班、上課；總計這場風災造成仁愛鄉2360戶停電，台電挺進山區搶修中。
南投縣原本3日根據氣象預報，宣布全縣正常上班正常上課，但4日凌晨起山區持續下起豪大雨，滾滾泥流竄入住家並導致仁愛鄉多處道路坍方中斷，仁愛鄉上午7點多緊急宣布停止上班上課。
傳出各地坍方與泥流災情中，仁愛鄉內12年前已經改為保護區的廬山溫泉區，有一間歇業多年的麗來飯店地基疑似遭掏空，建築物岌岌可危，隨時有崩落危險，縣府緊急前往監測，強調目前通往廬山溫泉道路都中斷，呼籲民眾不要前往該區，以策安全。
至於該溫泉區飯店，觀光處副處長林秀梅明確指出，廬山溫泉區因接連遭受2008年辛樂克風災及2009年莫拉克風災重創，縣府已於2011年8月4日公告「變更廬山風景特定區計畫（第二次通盤檢討）案」為行水區與保護區，而麗來溫泉飯店則早已經歇業至今，目前已經接受縣府安排申請前往福興溫泉區營業。
南投縣消防局統計，截至4日晚間為止，卡努颱風並未造成南投縣有人傷亡或受困，但仁愛鄉南豐、親愛、春陽、精英村及埔里鎮蜈蚣、福興里因已提升為土石流紅色警戒區，危險地區，已撤離65人；另在觀光客勸導疏散部分，信義鄉東埔溫泉區進行預防性撤離10人，仁愛鄉部分則已經全部撤離。
另登山客聯繫部分，已申請入山民眾共4件26人，已連絡上的有3件、23人，目前仍有1件3人尚未聯絡上，縣府仍持續連繫中。
受到豪大雨影響，埔里鎮大湳里守城橋傳出橋面下陷，縣府緊急封閉該橋樑禁止通行，縣長許淑華4日下午並前往現場了解，發現主要是因河道中的淤泥及樹枝雜草未清理，導致水流直接衝擊到橋墩而導致橋面下陷，當場示落實疏濬工作，縣府也請水利署第三河川局協助，疏濬完成前該橋會持續封閉，提醒民眾進出及車輛改道行駛，注意安全。
許淑華表示，埔里、信義多處列土石流黃色警戒，經和信義鄉長全志堅聯繫，目前前往東埔坍方道路已搶通，尚無災情，全縣災情還是以仁愛鄉為主，多處列土石流紅色警戒，相當危險。
許淑華早上就和仁愛鄉長江子信不斷聯繫，已知目前仁愛鄉人員撤離及安置順利，並無傷亡傳出，但因雨勢不斷，投89線多處坍方交通中斷無法上山勘災，目前僅能持續保持聯繫並提供支援，她並指示「以開通受阻斷的主要幹道為第一優先。」
目前因受土石流坍方影響導致受損或中斷道路包括台14甲線4.5K、18.7K處、台14線83K路樹倒塌、合作部落往屯原方向、仁愛國中旁道路、廬山部落92K＋200路樹倒塌，還有投89線6.8K、16.8K、31.8K、37K、44K、48K、53k處；投83線（霧社至萬豐）1K、3.5K、4K、7K處；投85線（平靜）2.5、5.5、7.5K處；投71線（武界）15.9K處，其他部落中的農路亦有多處中斷，還有埔里鎮台14線61.5K、墘溪路38號等處中斷，大㓓里守城橋守成橋橋面下陷等，縣府目前正進行道路搶修中。
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