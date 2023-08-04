泰國一名男子在曼谷區的一家飯店分享了他的恐怖經歷，並在Facebook上發文附圖、附影片。在這家酒店，他發現了神秘的足跡、奇怪的聲音、一個神龕及牆壁上一則令人毛骨悚然的的訊息「死」飯店工作人員澄清，這間是不開放的但新來的同事不知道，並決定全額退費給他，但懇求他不要洩露飯店的名字。

據泰媒《Thaiger》報導，這位名叫坎松（Thanawin Khamsom）的37歲男子在Facebook上貼出了飯店的影片和照片。乍一看，這家曼谷酒店看起來是一個理想的休息場所，擁有乾淨且新裝修的房間。

「7月11日，我非常疲憊。我入住了一家飯店休息，為隔天的工作做準備。我住在5樓的510號房間。我支付了1200泰銖（約新台幣1093元）的住宿費，雖然這個價格不算便宜，但我覺得應該還好。

「當我進入房間時，因為太累想要休息，我沒有注意到什麼。我從晚上9點睡到10點，然後在凌晨1點13分醒來，因為我聽到房間裡傳來腳步聲，接著又是從浴室傳來流水聲。我決定關掉房間裡的每盞燈，開始調查聲音的來源。」

坎松隨後解釋了首先，房間的陽台上有一個神龕。在泰國，一個地方有一個神龕是很正常的，但通常會位於建築物或房屋前的1樓，而不是陽台上。

其次，他在牆上發現了一個在他入睡前不存在的腳印。第三，他在房間內2張單人床的床頭板上發現了硬幣。根據泰國的信仰，人們會把硬幣放在床墊下或床頭板上，用來向看不見的主人夠買或租用床位。最後，坎松在牆上發現了用紅筆寫著「死」的訊息。

坎松決定用手機拍攝所看到的一切，並聯絡飯店工作人員請求換一間新房間。他補充說，即使搬到了二樓的新房間，他仍然無法入睡，但幸運的是，他再也沒有發現任何奇怪的事情。

他並沒有事先預定這家毛骨悚然的曼谷飯店，他只是搜尋了有空房的飯店。原本他所住的房間是最後一間。幸運的是，半夜時有一些客人退房，他得以有機會換一間房間。

坎松透露，他在退房時與飯店的工作人員交談。1名員工聲稱，酒店沒有空間放置神龕，所以他們不得不在陽台上建造。工作人員堅稱，他們從未在房間內看到過「死亡」這個詞和腳印。

工作人員還澄清，這個房間並不是為客人而設，通常都是上鎖的。不幸的是，安排這個房間給坎松的工作人員是新來的，對飯店細節不瞭解。酒店工作人員答應退還坎松全額住宿費，並懇求他不要洩露飯店的名字。