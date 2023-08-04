台中市積極推動運動建設，鼓勵民眾規律運動促進健康，市府運動局今舉辦「豐原國民暨兒童運動中心促參招商座談會」，運動局長李昱叡表示，豐原國兒運位置佳，周邊環境與條件具有發展優勢且機能良好，今天座談交流出席踴躍，期待未來豐原國民暨兒童運動中心營運後，帶動豐原區域更好的發展。

李昱叡指出，市府積極籌編預算，投入近6億元打造「豐原國民暨兒童運動中心」，館內規畫可提供籃球、排球、羽球使用的綜合球場，以及游泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室等多元運動空間，並滿足親子運動需求，規劃親子體適能中心、兒童攀岩牆、韻律教室等專屬空間與設施，並設有地下三層的汽、機車停車場等空間，為來將可提供市民運動好去處。

運動局表示，豐原國民暨兒童運動中心坐落於豐原大道及中正路口的體育場用地內，位處豐原地區重要交通樞紐，且鄰近國道一號聯外交通便利、生活機能完善，基地周邊緊鄰開發中住宅區、商業區，預期服務人口將持續成長，今天透過招商座談與民間企業團隊進行交流，期盼未來在促參作業推動下，導入民間商業資源、專業營運經驗及多元行銷創意，完善場館設施機能與服務體驗，期盼提升豐原及其鄰近地區全齡運動風氣。

李昱叡表示，近年台中運動風氣盛行，為完善市民運動需求與服務，盧市長上任後累計啟用7座運動場館，包括港區運動公園、長春、大里、潭子國兒運中心及沙鹿、西屯、北屯兒運動中心，同時有5座國兒運興建動工，包括清水、豐原、北屯、太平、烏日全民運動館，市府持續營造良好的運動投資環境，希望提升業者投資意願，透過運動場館的興建帶動台中發展。