統一獅投手胡智爲3日先發僅投2球就因身體不適提前退場，3日他回到台南就醫檢查，超音波檢查發現右肩三角肌下滑囊發炎，即日起規劃3天肩膀停止訓練，詳細返回一軍時程要是復健調整恢復狀況而定。

胡智爲昨天先發面對中信兄弟開路先鋒王威晨，投出第2球後就用手勢向休息室示意，臉上也露出痛苦神情。隨後投手教練羅錦龍、總教練林岳平及防護員立刻上前關心，最後決定換投，而獅隊球團也初步回應，「胡智爲是右肩不適，詳細還是要去醫院檢查後才能知道狀況。」

今天胡智爲回到台南並前往醫院檢查，經超音波檢查後發現右肩三角肌下滑囊發炎，而棘上與棘下肌無明顯的肌肉損傷，且棘上肌腱腫脹，理學測試上也無明顯疼痛現象，目前的肩膀酸軟無力可能來至於輕微發炎現象。

因此球隊立即停止胡智爲肩膀訓練3天，後續採漸進式恢復肌力訓練與傳接球練習，詳細返回一軍時程要依復健調整恢復狀況，才會有比較確定的時間表。