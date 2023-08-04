苗栗縣長鍾東錦原本受邀上台致詞卻臨時被取消。（謝明俊攝）

台灣民眾黨主席柯文哲4日晚間赴苗栗主持選哲之友會苗栗分會成立，苗栗縣長鍾東錦提早離席。（謝明俊攝）

台灣民眾黨主席柯文哲4日晚間赴苗栗主持選哲之友會苗栗分會成立。（謝明俊攝）

台灣民眾黨主席柯文哲4日晚間赴苗栗主持選哲之友會苗栗分會成立，柯爸柯媽都到場。（謝明俊攝）

台灣民眾黨主席柯文哲4日晚間赴苗栗縣政府中正堂，主持選哲之友會苗栗分會成立大會，苗栗縣鍾東錦受邀到場觀禮，原本民眾黨部安排流程，是先由柯文哲上台致詞後，緊接著請鍾東錦上台致詞5分鐘，但是縣府卻臨時接獲民眾黨部通知，取消鍾東錦上台致詞，縣府人員非常意外，顯示民眾黨部刻意不讓鍾東錦上台，鍾東錦本人並不在意，只表示就是盡地主接待就好，因此，當柯文哲致詞結束，鍾東錦就直接提前離席，現場民眾見狀也起身走了一大半。

鍾東錦表示，他來是要聽聽看柯市長對國政的規畫有何特色？對苗栗有什麼好處？他是藍營老兵，還是遵照朱立倫主席講的，團結可以團結的力量，改變台灣，讓台灣變成一個真正民主自由的社會。

針對侯友宜有可能在明天再度造訪苗栗，鍾東錦表示尚未接獲侯友宜要來苗栗的消息，如果國民黨或是侯辦有通知時，他會陪同。鍾東錦強調，因柯辦是承租縣政府中正堂，而且民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥有通知他到場，他就盡地主之誼，反正民眾黨有付費，並且他選縣長時有欠柯文哲一分人情，選舉歸選舉，還是要做人，每個候選人都來苗栗也是好事，他現在的立場要為苗栗考慮，不是為個人。

台灣民眾黨是在3日舉行選哲之友會苗栗分會成立大會，由民眾黨主席柯文哲親自主持，柯文哲在致詞時，以統獨問題，左打國民黨，右劈民進黨，柯文哲說，美國不可能讓台灣和大陸統一，中國大陸不可能讓台灣獨立，所以國民黨和民進黨在吵什麼統獨？他也看不懂。