根據美國著名戰略研究機構《蘭德公司》報告，「若兩岸觸發武統，台灣很容易在90天內被大陸擊敗；同時該份報告也是假定美軍最快需要90天，才能在東亞調集足夠軍力，進行「對台干涉」。媒體人唐湘龍表示，當美國要你撐90天，意思就是，台灣要自己面對這場戰爭。

唐湘龍今(4日)在《風向龍鳳配》節目中表示，蘭德這份報告有個結論，當美國要你撐90天，意思就是，這場仗要靠自己打，等於台灣要自己面對這場戰爭，也就是美國和日本不會來的意思。唐湘龍認為，90天是美國操作國際輿論的時間，而不是軍援台灣的時間，用這90天來形成國際輿論的風向，從政治面讓北京產生壓力。

唐湘龍指出，美國對烏克蘭和對台灣是兩種態度，以烏克蘭來講，這場戰爭並不想停，美國則希望台灣不要爆發戰爭。而台灣在思考自己問題時，不要有任何浪漫的想法。共軍若登陸，他估計平民的死傷會跟烏克蘭不一樣，因烏克蘭在東部地區打仗，主要城市沒有事；但台灣的漢光演習是在台北的家門口舉行。

唐湘龍接著指出，以過往的戰爭來看，二戰的登陸戰，平民的死亡數是軍人的2倍，並沒有像烏東打拉鋸戰的可能性。所以眼前面對台海所有的衝突，只有一條路，就是政治解決。