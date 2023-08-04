直得生產微型線軌起家，目前跨足大型線軌等領域，預計下半年量產滾珠螺桿，在手訂單能見度約二個月。直得4日董事會承認第二季財報，第二季合併營收為2.86億元，營業利益近0.47億元、業外收益近0.14億元挹注，本期淨利0.44億元，EPS從去年同期1.02元腰斬至0.5元。
直得上半年合併營收降至5.93億元、營業利益0.91億元、本期淨利0.81億元，EPS由去年同期1.84元降至0.93元，董事會也決議上半年不配發任何股利。
傳動系統元件製造廠直得科技因電子業訂單不如預期，第二季及上半年營收及獲利均下降，4日董事會承認第二季財報，第二季EPS從去年同期1.02元降至0.5元、上半年EPS也由去年同期1.84元降至0.93元，會中也決議上半年不配發股利。
直得生產微型線軌起家，目前跨足大型線軌等領域，預計下半年量產滾珠螺桿，在手訂單能見度約二個月。直得4日董事會承認第二季財報，第二季合併營收為2.86億元，營業利益近0.47億元、業外收益近0.14億元挹注，本期淨利0.44億元，EPS從去年同期1.02元腰斬至0.5元。
直得上半年合併營收降至5.93億元、營業利益0.91億元、本期淨利0.81億元，EPS由去年同期1.84元降至0.93元，董事會也決議上半年不配發任何股利。
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