傳動系統元件製造廠直得科技因電子業訂單不如預期，第二季及上半年營收及獲利均下降，4日董事會承認第二季財報，第二季EPS從去年同期1.02元降至0.5元、上半年EPS也由去年同期1.84元降至0.93元，會中也決議上半年不配發股利。