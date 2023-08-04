亞崴第二季合併營收為6.58億元、營業毛利1.25億元、營業利益0.50億元、業外收益0.23億元挹注，稅前淨利0.74億元、本期淨利0.23億元、EPS為0.26元。
亞崴上半年合併營收降為11.97億元、營業毛利1.78億元、營業利益0.22億元、業外收益約5千萬元的挹注，稅前淨利0.91億元、本期淨利0.27億元，EPS為0.41元。
亞崴機電今（4）日董事會承認第二季財報，第二季及上半年合併營收及獲利縮水，第二季EPS從去年同期1.22元降至0.26元；上半年EPS由去年同期1.87元劇減為0.41元。
亞崴第二季合併營收為6.58億元、營業毛利1.25億元、營業利益0.50億元、業外收益0.23億元挹注，稅前淨利0.74億元、本期淨利0.23億元、EPS為0.26元。
亞崴上半年合併營收降為11.97億元、營業毛利1.78億元、營業利益0.22億元、業外收益約5千萬元的挹注，稅前淨利0.91億元、本期淨利0.27億元，EPS為0.41元。
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