Canon宣布全新全片幅RF廣角餅乾鏡RF28mm f/2.8 STM即日起正式在台發售，建議售價8900元。

以羽量級 120 克重量及厚度僅約 2.47 公分的超薄鏡頭設計，成為最小巧輕薄的RF鏡頭，而 RF28mm f/2.8 STM 的靈活焦距對於全片幅及 APS-C 相機使用者均極具吸引力，其 f/2.8 大光圈帶來更漂亮的散景及更佳的低光源拍攝能力。特別適合拍攝街景、建築物及生活隨拍等各種主題，成為探索都市、人文記錄、生活隨拍及輕旅遊的最佳伙伴，輕鬆自在捕捉剎那美好。

RF28mm f/2.8 STM 配合全片幅EOS R無反相機時，其28mm廣角視角能覆蓋由風景、城巿景觀至人像的廣泛場景，即使在室內或於狹小環境中拍攝亦能拍出空間感。而配合APS-C EOS R無反相機使用時，鏡頭就可以作為等效焦距約為45mm的標準鏡頭（相當於 35mm 全片幅格式）使用，提供了標準鏡頭的自然透視感及與拍攝主體交流的合適距離，讓鏡頭可用於輕鬆捕捉各種拍攝設定，例如人像、抓拍、食物和餐桌相片等。