智慧電子巨頭蘋果今日給出了最新財報，iPhone、iPad、Mac等3大主力硬體設備銷量都出現了下滑，連市場最強勢的智慧手機都有超過半數是透過某種形勢的打折促銷出售的。媒體引述該公司財報說，往後業績情況可能還會更糟。

據《快科技》，蘋果公司已連續第3個季度營收下降，該公司預測本季度仍然會延續這個趨勢。整個行業的滑坡令蘋果的手機、電腦和平板產品的需求都受到打擊。

蘋果財務長馬斯特里（Luca Maestri）在電話會議上說，本季度蘋果的業績表現將和第3財季類似。若果真如此，蘋果的營收連續下滑時間將創下20年來最長的一次。

報導說，蘋果上季度iPad銷售下滑20%，總銷售額57.9億美元，低於預期的63.3億美元，下滑幅度確實很慘。不過，服務業務是當季財報中少見的亮點，銷售額增長8.2%至212億美元，超過預期的208億美元。

此外，在今日蘋果財報業績會議上被問及有多少產品是以分期付款等形式購買時，蘋果財務長馬斯特里回應稱，目前大部分iPhone的銷售都是通過某種促銷計畫實現的，包括以舊換新，分期付款，和其他金融消費方式，比例遠遠超過50%。

他表示，這一情況在發達市場和新興市場類似，蘋果希望這一比例繼續擴大，幫助公司進一步降低消費者的購買門檻，這也是蘋果產品組合能夠在過去幾個產品週期內維持強勁銷售勢頭的原因，蘋果將持續推進這方面的工作。