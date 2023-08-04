中颱卡努朝著東北方移動，不過外圍環流和西南風持續影響台灣的天氣，今（4）日中南部風雨特別猛烈，南投縣仁愛鄉更傳出土石流、淹水等災情。專家表示，中颱卡努有稍微膨脹的情況，預估今日晚間外圍環流將「甩進北部」，恐怕會再帶來風雨。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日晚間發文指出，卡努颱風有稍微膨脹的趨勢，預估其外圍環流將甩進北部，今晚北台灣的天氣可能一陣風、一陣雨，而中南部山區的大雨持續，平地降雨預估「遲到中」，待西南風減弱才會出現雨勢。

對此，有不少網友分享所在地區的天氣狀況，「新北林口毛毛雨」、「桃園有風有雨」、「台北一整天都是風大」、「南投清境雨勢緩和中」、「中壢下雨了」、「宜蘭毛毛雨」、「桃園蘆竹下雨」、「汐止風大無雨」。

氣象局表示，今年第6號颱風卡努持續朝東北方移動，14時的七級風平均暴風半徑220公里，受到颱風外圍環流和西南風影響，天氣相當不穩定，氣象局持續發布強風特報、豪雨特報，中南部山區降雨明顯且持續，南投縣仁愛鄉已有局部超大豪雨，嘉義縣阿里山鄉則有大豪雨，呼籲民眾注意自身安全。