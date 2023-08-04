印度一名外交政策專家警告，台灣海峽的危機牽動印度國家安全，建議印度政府就台海危機明確表態，與「四方安全對話」共同維護台灣的自由。

印度智庫「觀察家研究基金會」（Observer Research Foundation,ORF）副會長潘特（Harsh V. Pant）今天在印度斯坦時報（Hindustan Times）發表分析文章，稱台灣牽制著中國，印度不能把台灣視同烏克蘭，台灣淪陷的後果遠大於基輔。

文章指出，1969年3月，中蘇發生烏蘇里江戰事，印度因曾與中國發生過兩次戰爭，於是開始聯俄制中，對印度最理想的情況，就北京與莫斯科維持冷戰，卻又不爆發熱戰。

文章分析，中蘇冷戰可牽制中國在中印邊界的軍事部署，但中蘇若爆發熱戰，莫斯科勢必會要新德里明確選邊，且當時的美國也會靠向中國。

潘特說，印度今天也以類似的思維看待台灣海峽危機，台海持續緊張既可干擾中國對印度的政治及軍事企圖，同時又可提高印度在「四方安全對話」（Quad）當中的重要性。

但他感嘆，國際局勢的發展難以預料，印度戰略圈人士雖已意識到中國攻台後果的嚴重性，但相關討論卻又只局限在台海熱戰對印度經濟及外交的影響，顯然相當短視。

潘特警告，中國若成功拿下台灣，印度太平洋區域的政治與軍事平衡將會改變，美國的影響力將從第一島鏈退到太平洋以及加拿大、墨西哥邊境，屆時即使美國持續與中國對抗，區內國家也不會認真配合，特別是東南亞國家。

他指出，對印度而言，北京一旦戰勝就沒有理由對印度隱忍，自信心爆棚的中國軍隊，勢將在邊界地區帶給印度更大壓力。此外，突破第一島鏈封鎖的中國海軍，將可投入更多資源於印度洋。

潘特說，印度決策者知道，不論印度在俄烏戰爭中採取何種立場，美國與西方陣營都會繼續在印度投資，但在台灣議題上，Quad對印度的期待將是相當明確，印度如果不選邊，可能將失去西方夥伴的信任。

他也寫道，即使中國在台灣海峽戰敗，印度的危機也不會消失，因為習近平可能會拿印度開刀，以挽回顏面。

文章指出，新德里至少應該開始與Quad夥伴討論它對台海危機的想法，包括有何顧慮與期望，助人者人恆助之，新德里若希望Quad能在北京侵犯印度時伸出援手，它就必須為Quad維護台灣自由的努力做貢獻。

潘特澄清，他不認為戰爭迫在眉睫，但強調新德里應把台海危機納入戰略視野，並做好因應準備。